Лопетегі відкритий для пропозицій з інших клубів

Колишній наставник Реала Хулен Лопетегі не має наміру взяти паузу і готовий до продовження тренерської кар'єри
Після звільнення з мадридського Реала Хулен Лопетегі не хоче відпочивати і готується до нових викликів, повідомляє Marca.
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За інформацію видання, іспанець готовий розглядати будь-які пропозиції, в тому числі і з-за кордону.
Нагадаємо, Лопетегі очолив Реал в червні поточного року і був звільнений 29 жовтня через невдалі виступи клубу. На його місце призначили тимчасовим виконувачем обов'язків Сантьяго Соларі, який до цього очолював молодіжну команду "вершкових".
До роботи в Реалі Хулен очолював збірну Іспанії.
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