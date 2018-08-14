Лопетеги: Мы знаем, что делать, чтобы победить Атлетико в матче за Суперкубок УЕФА

Наставник Реала Хулен Лопетеги поделился ожиданиями на матч за Суперкубок УЕФА против мадридского Атлетико.

"Для Реала всегда важно победить не только завтра, но и в борьбе за каждый титул, и мы постараемся это сделать. Это наша цель в этом сезоне.

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Мы сосредоточены на том, что нам нужно сделать, чтобы победить Атлетико.Бейл действительно мотивирован, топ-профессионал, прошел сбор с мотивацией юноши. То, что он может принести команде – это его мастерство и ментальность, и мы убеждены, что у него будет прекрасный сезон.

Что же касается голкиперов, то я знаю, кто будет играть завтра в основе, но скажу это только перед матчем.

Атлетико – замечательная команда с великими игроками, с тренером, который в течение многих лет ведет их в правильном направлении", – цитирует Лопетеги официальный сайт УЕФА.