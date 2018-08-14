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Лопетегі: Ми знаємо, що робити, аби перемогти Атлетіко в матчі за Суперкубок УЄФА

21:20 125 Читать на русском
Лопетегі: Ми знаємо, що робити, аби перемогти Атлетіко в матчі за Суперкубок УЄФА
Хулен Лопетегі / Фото: соцмережі

Наставник Реала Хулен Лопетегі поділився очікуваннями на матч за Суперкубок УЄФА проти мадридського Атлетіко.

"Для Реала завжди важливо перемогти не тільки завтра, а й у боротьбі за кожен титул, і ми намагатимемося це зробити. Це наша мета цього сезону.

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Ми зосереджені на тому, що нам потрібно зробити, щоб перемогти Атлетіко.Бейл справді вмотивований, топ-професіонал, який пройшов збір з мотивацією юнака. Те, що він може принести команді – це його майстерність і ментальність, і ми переконані, що у нього буде прекрасний сезон.

Що ж стосується голкіперів, то я знаю, хто гратиме завтра в основі, але скажу це лише перед матчем.

Атлетіко – чудова команда з великими гравцями, з тренером, який протягом багатьох років веде їх у правильному напрямку", – цитує Лопетегі офіційний сайт УЄФА.

Суперкубок УЄФА

Реал Мадрид - Атлетіко: Середа 15 серпня 2018

Реал Мадрид
до матчу
22
год
:
57
хв
Атлетіко
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Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Суперкубок УЄФА Реал Мадрид - Атлетіко Хулен Лопетегі Хулен Лопетегі
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Атлетіко
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