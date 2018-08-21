Лопетеги: Конкуренция среди вратарей будет огромной, но для Реала это хорошо

Главный тренер Реала Хулен Лопетеги рассказал, о конкуренции между вратарями команды.

"Выбор вратаря? Нет магической формулы. Мы должны решать этот вопрос еженедельно. Будем смотреть, кто лучше в конкретный момент. У нас есть два замечательных вратаря, и другие тоже хороши.

Куртуа будет играть в Ла Лиге, Навас – в ЛЧ, – AS

Но, конечно, это два голкипера топ-уровня (Навас и Куртуа. – прим. Футбол 24) и мы постараемся распоряжаться ими разумно. Конкуренция будет огромной, но для команды это хорошо", – цитирует Лопетеги Goal.com.

Стоит отметить, что в первой команде Реала находятся сразу пять вратарей: Кейлор Навас, Тибо Куртуа, Кико Касилья, Лука Зидан и Андрей Лунин. Ранее сообщалось, что Лунин может уйти в аренду, а Касилья – покинуть клуб.