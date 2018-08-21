toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ АЯКС - ДИНАМО

Лопетегі: Конкуренція серед воротарів буде величезною, але для Реала це добре

12:20 749 Читать на русском
Лопетегі: Конкуренція серед воротарів буде величезною, але для Реала це добре
Андрій Лунін / фото із соцмереж

Головний тренер Реала Хулен Лопетегі розповів, про конкуренцію між воротарями команди.

"Вибір воротаря? Немає магічної формули. Ми повинні вирішувати це питання щотижня. Будемо дивитися, хто кращий в конкретний момент. У нас є два чудових воротарі, і інші теж хороші.

Куртуа гратиме в Ла Лізі, Навас – в ЛЧ, – AS

Але, звичайно, це два голкіпери топ-рівня (Навас та Крутуа. – прим. Футбол 24) і ми постараємося розпоряджатися ними розумно. Конкуренція буде величезною, але для команди це добре", – цитує Лопетегі Goal.com.

Варто відзначити, що в першій команді Реала перебувають відразу п'ять воротарів: Кейлор Навас, Тібо Куртуа, Кіко Касілья, Лука Зідан і Андрій Лунін. Раніше повідомлялося, що Лунін може піти в оренду, а Касілья – покинути клуб.

Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Лука Зідан Лука Зідан Кейлор Навас Кейлор Навас Кіко Касілья Кіко Касілья Хулен Лопетегі Хулен Лопетегі Андрій Лунін Андрій Лунін Тібо Куртуа Тібо Куртуа
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
5
год
:
58
хв
БАТЕ
22:00
ПСВ
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Залиште відгук