Лопетегі: Конкуренція серед воротарів буде величезною, але для Реала це добре

Головний тренер Реала Хулен Лопетегі розповів, про конкуренцію між воротарями команди.

"Вибір воротаря? Немає магічної формули. Ми повинні вирішувати це питання щотижня. Будемо дивитися, хто кращий в конкретний момент. У нас є два чудових воротарі, і інші теж хороші.

Куртуа гратиме в Ла Лізі, Навас – в ЛЧ, – AS

Але, звичайно, це два голкіпери топ-рівня (Навас та Крутуа. – прим. Футбол 24) і ми постараємося розпоряджатися ними розумно. Конкуренція буде величезною, але для команди це добре", – цитує Лопетегі Goal.com.

Варто відзначити, що в першій команді Реала перебувають відразу п'ять воротарів: Кейлор Навас, Тібо Куртуа, Кіко Касілья, Лука Зідан і Андрій Лунін. Раніше повідомлялося, що Лунін може піти в оренду, а Касілья – покинути клуб.