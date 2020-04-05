"Лобановский сотрудничал с Сабо после возвращения в Динамо": Шевченко раскрыл преимущества киевлян в сборной Украины

Андрей Шевченко рассказал, как повлияло возвращение Лобановского в Динамо на игру сборной Украины.

"Для всего украинского футбола начало этого года было ознаменовано возвращением в Динамо легендарного наставника и прекрасного человека – Валерия Лобановского.

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Безусловно, это сказалось не только на выступлениях нашего клуба, но и на игре национальной команды. Причем буквально сразу. Было очень важно, что в сборной продолжил свою работу Йожеф Сабо. Во-первых, он, по сути, всех нас и собрал тогда в Динамо. Во-вторых, работал в тесном контакте с Лобановским – у тренеров сразу сложились очень хорошие отношения. У нас был одинаковый тренировочный процесс и такая же система игры.

Поэтому перестраиваться особого смысла не было. Даже несмотря на то, что в сборную приезжали ребята из других коллективов. Именно в то время начиналось восхождение Шахтера, были хорошие футболисты в Днепре и в других клубах", – цитирует Шевченко Команда 1.

Напомним, за своей последней канденции в лагере "бело-синих" Лобановский проработал в 1996-2002 годах.

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