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Шевченко назвал самую обидную желтую карточку в карьере – она стоила Украине чемпионата мира

20:22 80 Читати українською
Шевченко назвал самую обидную желтую карточку в карьере – она стоила Украине чемпионата мира
Андрей Шевченко / Фото из открытых источников

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вспомнил как "желто-синие" пытались пробиться на ЧМ-1998 во Франции.

"Досадной была осечка в домашнем матче с Арменией. Мы повели в счете, продолжали создавать моменты, у соперника хорошо играл вратарь. Все шло к победе, но в конце матча противник наказал нас за ошибку – 1:1. Помню, тогда и на выезде я забил армянам с ближней штанги. Не скажу, что именно таким было требование тренера, просто динамика игры диктовала такие условия.

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Впрочем, потеря очков и незабитые голы стали для меня самыми главными воспоминаниями в противостоянии со сборной Армении в 1997 году. Дело в том, что в Ереване я получил желтую карточку, которая не позволила мне сыграть в первом матче плей-офф с хорватами. Пожалуй, это был самый обидный "горчичник" в моей карьере. Вообще незначительный фол. При счете 2:0 в нашу пользу. Минут за 10 до финального свистка. Арбитр мог бы и не давать ту карточку", – цитирует Шевченко Команда 1.

Напомним, в плей-офф Хорватия переиграла Украину со счетом 3:1 по сумме двух матчей и вышла на ЧМ-1998.

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Хорватия Хорватия Украина Украина Армения Армения Сборная Украины Андрей Шевченко Андрей Шевченко
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