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Сборная Украины по пляжному футболу отказалась ехать в Россию на квалификацию чемпионата мира

11:15 74 Читати українською
Сборная Украины по пляжному футболу отказалась ехать в Россию на квалификацию чемпионата мира
Сборная Украины по пляжному футболу / Фото УАФ

"Сине-желтые" не будут участвовать в отборе к ЧМ-2019.

Национальная команда Украины проигнорирует квалификационный отбор на чемпионат мира-2019 по пляжному футболу, который состоится в Москве.

"Принято решение не делегировать сборную Украины на эти соревнования", – указано в заявлении Ассоциации пляжного футбола Украины.

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Турнир будет проходить в столице России с 19 по 27 июля на арене Лужники. "Желто-синие" попали в группу D, в которой находятся сборные Испании, Азербайджана и Латвии.

Таким образом подопечные Евгения Вареницы автоматически пропустят финальную часть соревнований, которую будет принимать Парагвай с 21 ноября по 1 декабря.

Стоит отметить, что сборная Украины не будет скучать без квалификационных матчей в Москве, ведь команду ожидают поединки Суперфинала Евролиги, который пройдет 5 – 8 сентября в Португалии. Также на наших соотечественников ожидает поезда в Катар на Всемирные пляжные игры (12 – 16 октября).

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