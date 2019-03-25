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Люксембург – Украина: Коноплянка пожаловался на состояние газона перед матчем

20:28 33 Читати українською
Люксембург – Украина: Коноплянка пожаловался на состояние газона перед матчем
Евгений Коноплянка / фото: А. Осипов

Вингер сборной Украины Евгений Коноплянка считает газон стадиона Жози Бартель, где состоится матч отбора к Евро-2020, не у лучшем состоянии.

 

"Газон своеобразный, необычный очень. Очень скользкий, мяч дробит.

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Неудобный во всех смыслах газон. Мы сегодня привыкали, надеюсь, проблем в матче не будет", – сказал Коноплянка в комментарии телеканалу Футбол.

Отметим, матч отбора Евро-2020 между Люксембургом и Украины состоится чуть больше чем через час. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 21:45.

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Украина Украина Евро-2020 Люксембург - Украина
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