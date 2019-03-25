Люксембург – Украина: Коноплянка пожаловался на состояние газона перед матчем

Вингер сборной Украины Евгений Коноплянка считает газон стадиона Жози Бартель, где состоится матч отбора к Евро-2020, не у лучшем состоянии.

"Газон своеобразный, необычный очень. Очень скользкий, мяч дробит.

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Неудобный во всех смыслах газон. Мы сегодня привыкали, надеюсь, проблем в матче не будет", – сказал Коноплянка в комментарии телеканалу Футбол.

Отметим, матч отбора Евро-2020 между Люксембургом и Украины состоится чуть больше чем через час. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 21:45.

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Вчера сборная потренувался на поле стадиона Жози Бартель. Фото Дениса Руденко.



