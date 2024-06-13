В четверг, 13 июня, Бавария на своём официальном сайте объявила о подписании универсального защитника Штутгарта Хироки Ито. Сообщается, что японец подписал контракт до июня 2028 года. Ито может надёжно сыграть как в центре обороны, так и на левом фланге.

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Как информирует Kicker, Бавария выплатила швабам полную сумму клаусулы, которая была прописана в контракте Хироки. Сообщается, что она составила 23 млн евро, но всё ещё может быть увеличена до 28 млн евро за счёт бонусов.

В услугах Ито был заинтересован Аль-Наср Криштиану Роналду, но японец отказался продолжать карьеру в Саудовской Аравии.

"Мы очень рады, что подписали Хироки Ито. Нам нужны голодные игроки, которые приносят новую энергию, а у Хироки есть все, что нам нужно. В свои 25 лет он уже приобрел большой опыт и может справиться с давлением, будь то борьба за вылет или шанс сыграть в Лиге чемпионов", – отметил спортивный директор Баварии Макс Эберль.

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