Люксембург – Україна: Коноплянка поскаржився на стан газону перед матчем

Вінгер збірної України Євген Коноплянка вважає газон стадіону Жозі Бартель, де відбудеться матч відбору до Євро-2020, не у найкращому стані.

"Газон своєрідний, незвичний дуже. Дуже слизький, м'яч дробить.

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Незручний у всіх сенсах газон. Ми сьогодні звикали, сподіваюся, проблем в матчі не буде", – сказав Коноплянка в коментарі телеканалу Футбол.

Зазначимо, матч відбору Євро-2020 між Люксембургом та Україною відбудеться трохи більше ніж за годину. Стартовий свисток у зустрічі пролунає о 21:45.

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Вчора збірна потренувался на полі стадіону Жозі Бартель. Фото Дениса Руденка.