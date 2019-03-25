Люксембург – Україна: Коноплянка поскаржився на стан газону перед матчем

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Домінація Барселони та Ман Сіті, несподіванки Серії А – символічні збірні топ-ліг за останню тисячу зіграних хвилин
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Муки та успіх Кендзьори, різні амплуа Кадара, Вербіч без голів – як легіонери Динамо провели міжнародну паузу в збірнихЄвро-2020 — 17:12 1401
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Динамо не зуміло перемогти Полісся – потенційний бразильський новачок киян відзначився голомУкраїна — 16:49 4464
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Реал готовий запропонувати 280 млн євро за Мбаппе, – France FootballІспанія — 14:30 2604
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"Навіть не варто пробувати?" – люксембурзькі ЗМІ песимістично налаштовані перед матчем проти України, але вірять у дивоЄвро-2020 — 13:37 2386