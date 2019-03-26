Люксембург – Україна: Караваєв отримав травму та не зміг дограти матч

Євро-2020 — 00:36 1226
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Люксембург – Україна: післяматчева прес-конференція Андрія Шевченка
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Україна вирвала перемогу над Люксембургом у божевільному матчі та очолила групу відбору Євро-2020Євро-2020 — 25 бер 6192
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Португалія – Сербія: Роналду отримав пошкодження та покинув полеЄвро-2020 — 25 бер 4719
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Люксембург – Україна: онлайн-трансляція матчу відбору до Євро-2020Євро-2020 — 25 бер 26077
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Домінація Барселони та Ман Сіті, несподіванки Серії А – символічні збірні топ-ліг за останню тисячу зіграних хвилинСвіт — 25 бер 812