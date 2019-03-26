Люксембург – Україна: Караваєв отримав травму та не зміг дограти матч

Захисник "синьо-жовтих" Олександр Караваєв не зміг дограти матч відбору до Євро-2020 проти Люксембургу.

Краваєв, який з'явився на полі 79-й хвилині замість Бутка, вже на 87-й хвилині зустрічі отримав травму та не зміг продовжити участь у матчі.

Україна вирвала перемогу над Люксембургом у божевільному матчі та очолила групу відбору Євро-2020

Зазначимо, що збірна України на останніх хвилинах зустрічі вирвала перемогу в Люксембурга. Переможний гол забив Жерсон Родрігес, оформивши автогол.

Люксембург – Україна – відео голів