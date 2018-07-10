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Любить по-русски: фанаты Зенита избили девушек, которые защищали граффити с Черчесовым

10:59 49 Читати українською
Любить по-русски: фанаты Зенита избили девушек, которые защищали граффити с Черчесовым
Граффити с Черчесовым / РИА Новости

В Санкт-Петербурге болельщики Зенита жестоко избили защитников граффити "Ты просто космос, Стас!", посвященное главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову.

Девушкам и монументальному Черчесову досталось за то, что 54-летний специалист на граффити сложил пальцы в латинскую букву L – символ варшавской Легии, сообщает Фонтанка.

"Нам объяснили, что в городе может быть только Зенит, здесь не место Легии и судьба граффити была решена с первого дня его появления. Эти болельщики ждали вылета сборной.

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Мы попытались их остановить, но мою подругу повалили на землю и начали бить. Прохожему, который заступился за нас, тоже изрядно досталось. Особенно старался толстый фанат в очках", – цитирует издание одного из пострадавших.

Видзеначимо, что Станислав Черчесов тренировал Легию в 2015-2016 гг. Фотография же, которая стала основой для граффити, была сделана в этом году в январе. Под его руководством сборная Росси на ЧМ-2018 пробилась в 1/4 финала.

Теги
ЧМ 2018 футбольные фанаты Станислав Черчесов Станислав Черчесов Зенит Зенит Легия Легия Россия Россия
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