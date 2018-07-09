ЧМ-2018: в Санкт-Петербурге ограбили болельщика из Пакистана на 11 тысяч долларов США

Футбольный болельщик из Пакистана стал жертвой ограбления в Санкт-Петербурге. Фанат лишился денежных средств на сумму около 11 тысяч долларов США.

Пакистанский болельщик, который прибыл в Россию на матчи чемпионата мира-2018, стал жертвой грабителей. 43-летнего мужчину ограбили ночью в Санкт-Петербурге, сообщает Фонтанка.

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Злоумышленники сняли с украденных у иностранца банковских карт почти 670 тысяч рублей, а также достали из кошелька около 10 тысяч рублей. В долларовом эквиваленте это составляет около 11 тысяч долларов США.

Пострадавшему также придется восстанавливать водительские права. К слову, это уже далеко не первое ограбление болельщиков в России во время ЧМ-2018. Ранее у китайского болельщика украли 15 тысяч долларов.