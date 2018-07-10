Любити по-російськи: фанати Зеніта побили дівчат, які захищали графіті з Черчесовим

У Санкт-Петербурзі вболівальники Зеніта жорстоко побили захисників графіті "Ти просто космос, Стас!", присвяченому головному тренеру збірної Росії Станіславу Черчесову.

Дівчатам та монументальному Черчесову дісталося за те, що 54-річний фахівець на графіті склав пальці в латинську букву L – символ варшавської Легії, повідомляє Фонтанка.

"Нам пояснили, що в місті може бути тільки Зеніт, тут не місце Легії і доля графіті була вирішена з першого дня його появи. Ці вболівальники чекали на виліт збірної.

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Ми спробували їх зупинити, але мою подругу повалили на землю та почали бити. Перехожому, який заступився за нас, теж добряче дісталося. Особливо старався товстий фанат в окулярах", – цитує видання одну з потерпілих.

Відзеначимо, що Станіслав Черчесов тренував Легію в 2015-2016 рр. Світлина ж, яка стала основою для графіті, була зроблена цьогоріч у січні. Під його керівництвом збірна Росії на ЧС-2018 дісталася 1/4 фіналу.