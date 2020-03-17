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Лёв – о переносе Евро-2020: Абсолютно правильное решение – альтернатив не было

22:16 20 Читати українською
Лёв – о переносе Евро-2020: Абсолютно правильное решение – альтернатив не было
Йоахим Лёв / Bild

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв прокомментировал решение УЕФА перенести чемпионат Европы на 2021 год.

"Что касается меня, то события последних недель и месяцев заставили задуматься. Это сложная ситуация. Я думаю, что люди стали относиться к этому с большим пониманием и доброжелательностью.

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Я чувствую, что взаимное уважение снова играет большую роль. Мы все должны защищать здоровье и жизнь людей. Конечно, это касается и футбола.

Решение является абсолютно правильным – других альтернатив не было. Игроки сборной, конечно, в курсе этого решения, они находятся в расположении своих клубов, тренеры общаются с нами. На данный момент они тренируются в основном индивидуально до тех пор, пока ситуация не улучшится.

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Конечно, они хотели бы летом сыграть на Евро, к которому они готовились. Каждый спортсмен живет для таких больших матчей, для этих больших турниров: в стране, на континенте или в мире", – цитирует Лёва официальный сайт Немецкого футбольного союза.

Напомним, УЕФА принял решение перенести чемпионат Европы из-за пандемии коронавируса COVID-19. Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года.

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коронавирус Евро-2020 Германия Германия Йоахим Лёв Йоахим Лёв
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