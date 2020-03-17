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Дешам отреагировал на решение УЕФА перенести Евро-2020

20:40 43 Читати українською
Дешам отреагировал на решение УЕФА перенести Евро-2020
Дидье Дешам / L'Equipe

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал перенос чемпионата Европы на 2021.

"Перенос турнира – мудрое решение. Сейчас приоритет – это здоровье людей. Давайте не забывать о тех, кто сейчас болен, и о тех, кто, к сожалению, может заразиться в ближайшее время.

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Сейчас крайне важно ответственно подойти к решению этой проблемы. Единственный матч, который мы должны выиграть – это матч с коронавирусом. Мы должны проявить солидарность и дисциплинированность. Этот матч касается каждого, а не только медицинских работников", – цитирует Дешама L'Equipe.

Напомним, УЕФА планирует провести чемпионат Европы с 11 июня по 11 июля 2021 года. Такое решение позволит доиграть текущий клубный турнир в обычном формате.

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Теги
коронавирус Франция Франция УЕФА Дидье Дешам Дидье Дешам Евро-2020
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