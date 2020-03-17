Куман признался, повлияет ли перенос Евро-2020 на его судьбу в сборной Нидерландов – тренера сватают в Барселону

Рональд Куман озвучил свою позицию относительно продолжения сотрудничества со сборной Нидерландов после новости о переносе Евро-2020 на следующий год.

Наставник "оранжевых" настроен остаться в команде, несмотря на серьезный интерес Барселоны.

Спарринги Украины против сборных Франции и Польши отменены, – СМИ

"Пункт в моем контракте о назначении в Барсу действует после чемпионата Европы. Даты там нет, поэтому теперь надо ждать Евро в 2021 году. Но я не задумывался над этим ни секунды", – цитирует Кумана Telegraaf.

Напомним, Нидерланды являются соперником сборной Украины на групповом этапе Евро-2020.

Евро-2020 перенесено, Украина с риском остаться без Шевченко – кто выиграл и проиграл от решения УЕФА