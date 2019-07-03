Ліверпуль увімкнувся у боротьбу за Себальйоса

Півзахисник мадридського Реала Дані Себальйос потрапив до сфери зацікавлень англійського Ліверпуля.

У послугах чемпіона Європи в складі збірної Іспанії U-21 зацікавлений керманич мерсисайдців Юрген Клопп, повідомляє Marca.

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Після того, як головний тренер Реала Зінедін Зідан дав зрозумів, що Себальйос не входить у його плани, хавбек перебуває на радарі кількох клубів Серії А, Бундесліги та АПЛ. Зокрема, серед конкурентів Ліверпуля – лондонські Арсенал і Тоттенхем, але "червоні" можуть запропонувати кращі фінансові умови.

Раніше головним претендентом на Дані Себальйоса вважався Мілан. "Россонері", щоправда, збиралися взяти його в оренду. У сезоні 2018/19 вихованець Бетіса провів 34 матчі в усіх турнірах, у яких забив 3 м'ячі.

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