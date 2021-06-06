Мерсисайдцы пытаются удержать как можно дольше своих ведущих исполнителей.

Ливерпуль хочет продолжить сотрудничество с голкипером Алиссоном, защитником Вирджилом ван Дейком и полузащитником Фабинью, сообщает Николо Скира в своем Twitter.

Ливерпуль оформил первый трансфер межсезонья

По информации источника, всем хотят предложить новые контракт до 2025 года. Действующее соглашение Алиссона рассчитано до 2024-го, ван Дейка и Фабинью – до 2023-го.

К слову, Ливерпуль под руководством Клоппа прошлый сезон английского первенства завершил на 3 строчке турнирной таблицы.

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