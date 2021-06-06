Ливерпуль работает над продолжением сотрудничества с тремя звездами до 2025 года
6 июня 10:31 - Читати українською
Мерсисайдцы пытаются удержать как можно дольше своих ведущих исполнителей.
Ливерпуль хочет продолжить сотрудничество с голкипером Алиссоном, защитником Вирджилом ван Дейком и полузащитником Фабинью, сообщает Николо Скира в своем Twitter.
Ливерпуль оформил первый трансфер межсезонья
По информации источника, всем хотят предложить новые контракт до 2025 года. Действующее соглашение Алиссона рассчитано до 2024-го, ван Дейка и Фабинью – до 2023-го.
К слову, Ливерпуль под руководством Клоппа прошлый сезон английского первенства завершил на 3 строчке турнирной таблицы.
Казка сотні й однієї ночі Гвардіоли, португальський мур чемпіона та крок Кейна до вічної слави – якою була АПЛ 20/21
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter