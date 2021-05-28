Ливерпуль официально договорился о трансфере Конате и согласовывает сроки контракта игрока и ожидает результатов медицинского обследования, сообщает сайт мерсисайдцев.

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"Я очень рад присоединиться к такому огромному клубу, как Ливерпуль. Это действительно волнующий момент для меня и моей семьи, и я очень жду встречи со своими новыми товарищами по команде, персоналом и на начало работы.

Я много лет много работал, чтобы достичь этого, но хотел бы сказать большое спасибо всем в РБ Лейпциг и всем людям, с которыми я там работал – тренерам, моим товарищам по команде, персонала и особенно болельщикам. Ваша поддержка помогла мне вырасти за время пребывания там и стать не только лучшим игроком, но и лучшим человеком, и я всегда буду благодарен за это", – приводит слова Конате пресс-служба мерсисайдцев.

Ранее СМИ сообщали, что Ливерпуль заплатит 40 млн евро за 22-летнего защитника. В текущем сезоне Конате провел 21 поединок в составе РБ Лейпциг, записав в свой актив 1 забитый мяч.

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