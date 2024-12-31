"Сегодня мы сыграли так, как и должны играть всегда. Мы пытались как можно чаще находить свободные зоны. Нелегко атаковать так глубоко обороняющуюся команду. Без Холанда трудно угрожать воротам соперника с помощью навесов. В общем мы провели очень хорошую игру. Но второй тайм был лучше, чем первый.

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Соперник по-настоящему отлично передвигался, компактно действовал в защите, а мы провели очень хорошую игру. Когда соперник защищается так глубоко, играть тяжело, нужно время. Нам нужно было продемонстрировать терпение, а Шеффилд не хотел прессинговать, так что следовало сохранять спокойствие, ожидая подходящего момента. Нам хотелось встретить Новый год с хорошим результатом.

В этом сезоне чемпионская гонка очень напряженная. Мы не на вершине, Ливерпуль пока лучше. Однако у нас были травмы и некоторые проблемы, мы выигрывали трофеи, важные трофеи, у нас высокий уровень. Именно поэтому я говорю, что Манчестер Сити всегда будет оставаться в гонке за чемпионский титул. Теперь отдых, он нам всем нужен. Январь менее напряженный, чем ноябрь и декабрь, поэтому мы готовимся", – цитирует Гвардиолу Goal.

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