"Сьогодні ми зіграли так, як і повинні грати завжди. Ми намагалися якомога частіше знаходити вільні зони. Нелегко атакувати команду, що так глибоко обороняється. Без Холанда важко загрожувати воротам суперника за допомогою навісів. Загалом ми провели дуже хорошу гру. Але другий тайм був кращим, ніж перший.

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Суперник по-справжньому чудово пересувався, компактно діяв у захисті, а ми провели дуже гарну гру. Коли суперник захищається так глибоко, грати важко, потрібен час. Нам потрібно було продемонструвати терпіння, а Шеффілд не хотів пресингувати, тож слід було зберігати спокій, чекаючи відповідного моменту. Нам хотілося зустріти Новий рік з хорошим результатом.

У цьому сезоні чемпіонські перегони дуже напружені. Ми не на вершині, Ліверпуль наразі кращий. Однак у нас були травми і деякі проблеми, ми вигравали трофеї, важливі трофеї, у нас високий рівень. Саме тому я кажу, що Манчестер Сіті завжди залишатиметься в перегонах за чемпіонським титулом. Тепер відпочинок, він нам усім потрібний. Січень менш напружений, ніж листопад та грудень, тому ми готуємось", – цитує Гвардіолу Goal.

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