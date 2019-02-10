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Ливерпуль может пригласить юного таланта Лидса Кларка

15:25 26 Читати українською
Ливерпуль может пригласить юного таланта Лидса Кларка
Джек Кларк / ФК Лидс Юнайтед

Вингер Лидса Джек Кларк может оказаться в Ливерпуле по желанию Юргена Клоппа.

Юрген Клопп хочет видеть в своей команде молодого таланта Лидса Джека Кларка, сообщает Express.

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18-летний вингер стал одним из главных открытий в команде Марсело Бьелсы, которая находится в зоне прямого выхода в АПЛ в турнирной таблице Чемпионшипа.

На юношу также претендуют другие клубы элитного дивизиона, но Клопп имеет большое желание его подписать.

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