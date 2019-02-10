Ліверпуль може запросити юного таланта Лідса Кларка

Вінгер Лідса Джек Кларк може опинитись у Ліверпулі за бажанням Юргена Клоппа.

Юрген Клопп прагне бачити в своїй команді молодого таланта Лідса Джека Кларка, повідомляє Express.

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18-річний вінгер став одним з головних відкриттів у команді Марсело Б'єлси, яка перебуває в зоні прямого виходу в АПЛ у турнірній таблиці Чемпіоншипу.

На юнака також претендують інші клуби елітного дивізіону, але Клопп має велике бажання його підписати.