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Ліверпуль може запросити юного таланта Лідса Кларка

15:25 125 Читать на русском
Ліверпуль може запросити юного таланта Лідса Кларка
Джек Кларк / ФК Лідс Юнайтед

Вінгер Лідса Джек Кларк може опинитись у Ліверпулі за бажанням Юргена Клоппа.

Юрген Клопп прагне бачити в своїй команді молодого таланта Лідса Джека Кларка, повідомляє Express.

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18-річний вінгер став одним з головних відкриттів у команді Марсело Б'єлси, яка перебуває в зоні прямого виходу в АПЛ у турнірній таблиці Чемпіоншипу.

На юнака також претендують інші клуби елітного дивізіону, але Клопп має велике бажання його підписати.

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Англія Трансфери Ліверпуль Ліверпуль Лідс Лідс Трансфери Ліверпуля Трансфери Чемпіонату Англії Джек Кларк Джек Кларк
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