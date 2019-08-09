Ліверпуль курйозним чином відкрив рахунок у матчі з Норвічем – АПЛ вдруге в історії починається з автоголу

У матчі-відкритті АПЛ Ліверпуль відкрив рахунок вже на 7-ій хвилині гри.

Ліверпуль відкрив рахунок вже на 7-ій хвилині, Хенлі переправив м'яч у власні ворота після передачі Оріджі.

Grant Hanley scores crazy own goal Liverpool vs Norwich 1-0 #Liverpoolfc pic.twitter.com/d57g2M4NVO — DONSPORTS (@donsports3) August 9, 2019

Цікаво, що це лише другий випадок в історії, коли АПЛ розпочиналась з автоголу, повідомляє Opta.

2 - For only the second time in Premier League history, the first goal of the season has been an own-goal - the other was in 2015-16 (Kyle Walker, for Spurs v Man Utd). Oops. pic.twitter.com/lQ8FIyXIKQ — OptaJoe (@OptaJoe) August 9, 2019

Зазначимо, що Ліверпуль вже до перерви оформив розгромний рахунок. Окрім автоголу Хенлі, забитими м'ячами відзначились Салах, ван Дейк та Оріджі.

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