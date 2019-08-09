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Ліверпуль курйозним чином відкрив рахунок у матчі з Норвічем – АПЛ вдруге в історії починається з автоголу

23:00 226 Читать на русском
Ліверпуль курйозним чином відкрив рахунок у матчі з Норвічем – АПЛ вдруге в історії починається з автоголу
Салах та ван Дейк / твіттер ФК Ліверпуль

У матчі-відкритті АПЛ Ліверпуль відкрив рахунок вже на 7-ій хвилині гри.

7’ Грант Хенлі
19’ Мохамед Салах
28’ Вірджил ван Дейк
43’ Дівок Оріджі
 
Теему Пуккі 64’
7’ Грант Хенлі
19’ Мохамед Салах
28’ Вірджил ван Дейк
43’ Дівок Оріджі
64’ Теему Пуккі

Ліверпуль відкрив рахунок вже на 7-ій хвилині, Хенлі переправив м'яч у власні ворота після передачі Оріджі.

Цікаво, що це лише другий випадок в історії, коли АПЛ розпочиналась з автоголу, повідомляє Opta.

Зазначимо, що Ліверпуль вже до перерви оформив розгромний рахунок. Окрім автоголу Хенлі, забитими м'ячами відзначились Салах, ван Дейк та Оріджі.

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Теги
Англія Ліверпуль Ліверпуль Ліверпуль - Норвіч футбольні курйози Мохамед Салах Мохамед Салах Вірджил ван Дейк Вірджил ван Дейк Дівок Оріджі Дівок Оріджі
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