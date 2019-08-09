Ліверпуль курйозним чином відкрив рахунок у матчі з Норвічем – АПЛ вдруге в історії починається з автоголу

У матчі-відкритті АПЛ Ліверпуль відкрив рахунок вже на 7-ій хвилині гри.
Ліверпуль відкрив рахунок вже на 7-ій хвилині, Хенлі переправив м'яч у власні ворота після передачі Оріджі.
Цікаво, що це лише другий випадок в історії, коли АПЛ розпочиналась з автоголу, повідомляє Opta.
Зазначимо, що Ліверпуль вже до перерви оформив розгромний рахунок. Окрім автоголу Хенлі, забитими м'ячами відзначились Салах, ван Дейк та Оріджі.
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