Каталонский клуб в рамках подготовки к новому сезону примет участие в одном из старейших товарищеских турниров, который сам и организовывает.

8 августа женские и мужские команды Ювентуса и Барселоны сыграют в 56-м розыгрыше Кубка Гампера, информирует официальный сайт "блаугранас".

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Для женской команды каталонцев это будет дебютный матч на турнире, он начнется в 19:00 по киевскому времени. Мужчины сойдутся в поединке в 22:30. Последний раз Ювентус играл с Барселоной в Кубке Гампера в 2005 году – тогда итальянцы победили испанцев в серии пенальти (основное время – 2:2, пен. – 4:2).

Напомним, товарищеский турнир проводится с 1966 года на Камп Ноу. Он был создан в честь легендарного президент "блаугранас" Жоана Гампера.

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