Ливерпуль без проблем разобрался с Брайтоном

В матче 3 тура АПЛ Ливерпуль на Энфилде минимально одолел Брайтон.
Ливерпуль с самого начала матча пошел в атаку и моменты у ворот Брайтона возникали один за другим. Сначала Мане хватило точности, затем Райан спас после выстрела Фирмино, а удар со штрафного от Александера-Арнольда попал в перекладину. Однако мерсисайдцы таки забили 23 минуте, Салах получил пас от Фирмино и в касание точно пробил в дальний угол. До перерыва "красные" имели еще две возможности, однако забить ни Мане, ни Вейналдуму не удалось.
Во второй половине Ливерпуль немного успокоился, аккуратнее играя в обороне и не летел в атаку, как обычно. Брайтон надежно играл в защите, однако почти не выходил в контратаки, а потому мерсисайдцы без проблем удержали победный счет.
Чемпионат Англии 2018/19, 3 тур
Ливерпуль – Брайтон – 1:0
Гол: Салах, 23