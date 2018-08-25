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Ливерпуль без проблем разобрался с Брайтоном

21:26 184 Читати українською
Ливерпуль без проблем разобрался с Брайтоном
Салах и Фирмино празднуют забитый мяч - Твиттер ФК Ливерпуль

В матче 3 тура АПЛ Ливерпуль на Энфилде минимально одолел Брайтон.

Ливерпуль с самого начала матча пошел в атаку и моменты у ворот Брайтона возникали один за другим. Сначала Мане хватило точности, затем Райан спас после выстрела Фирмино, а удар со штрафного от Александера-Арнольда попал в перекладину. Однако мерсисайдцы таки забили 23 минуте, Салах получил пас от Фирмино и в касание точно пробил в дальний угол. До перерыва "красные" имели еще две возможности, однако забить ни Мане, ни Вейналдуму не удалось.

Во второй половине Ливерпуль немного успокоился, аккуратнее играя в обороне и не летел в атаку, как обычно. Брайтон надежно играл в защите, однако почти не выходил в контратаки, а потому мерсисайдцы без проблем удержали победный счет.

Чемпионат Англии 2018/19, 3 тур

Ливерпуль Брайтон 1:0

Гол: Салах, 23

Англия3 турЭнфилд (Ливерпуль)

Ливерпуль - Брайтон: Суббота 25 августа 2018

Ливерпуль
Матч окончен
1 : 0
Брайтон
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