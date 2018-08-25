Ліверпуль без проблем розібрався з Брайтоном

В матчі 3 туру АПЛ Ліверпуль на Енфілді мінімально здолав Брайтон.

Ліверпуль з самого початку матчу пішов в атаку і моменти біля воріт Брайтона виникали один за одним. Спочатку Мане забракло точності, потім Раян врятував після пострілу Фірміно, а удар зі штрафного від Александера-Арнольда влучив у поперечку. Однак мерсисайдці таки забили на 23 хвилині, Салах отримав пас від Фірміно і в дотик точно пробив у дальній кут. До перерви "червоні" мали ще дві нагоди, проте забити ні Мане, ні Вейналдуму не вдалось.

В другій половині Ліверпуль трохи заспокоївся, акуратніше граючи в обороні і не летів в атаку, як зазвичай. Брайтон надійно грав в захисті, однак майже не виходив в контратаки, а тому мерсисайдці без проблем втримали переможний рахунок.

Чемпіонат Англії 2018/19, 3 тур

Ліверпуль – Брайтон – 1:0

Гол: Салах, 23