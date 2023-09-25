Ливерпуль обыграл Вест Хэм в важном матче 6 тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор поединка на "Футбол 24".

Вест Хэм в этом сезоне производит хорошее впечатление, но остановить грандов не может. После поражения от Ман Сити случилась неудача на поле Ливерпуля.

Забарный с неудачным выступлением уступил Де Дзерби, Ливерпуль дожал Вест Хэм

Салах открыл счет с пенальти, а перед тем сам его и заработал. Вест Хэм до перерыва навязывал борьбу и сравнял счет усилиями Боуэна.

Однако во втором тайме "красные" одержали победу. Нуньес воспользовался классным забросом Мак Аллистера, а Жота с помощью ван Дейка поставил точку.