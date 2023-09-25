Ливерпуль – Вест Хэм – 3:1 – видео голов и обзор матча
25 сентября 14:15 - Читати українською
Ливерпуль обыграл Вест Хэм в важном матче 6 тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор поединка на "Футбол 24".
16’ Мохамед Салах
60’ Дарвин Нуньес
85’ Диогу Жота
Джаррод Боуэн 42’
16’ Мохамед Салах
42’ Джаррод Боуэн
60’ Дарвин Нуньес
85’ Диогу Жота
Вест Хэм в этом сезоне производит хорошее впечатление, но остановить грандов не может. После поражения от Ман Сити случилась неудача на поле Ливерпуля.
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Салах открыл счет с пенальти, а перед тем сам его и заработал. Вест Хэм до перерыва навязывал борьбу и сравнял счет усилиями Боуэна.
Однако во втором тайме "красные" одержали победу. Нуньес воспользовался классным забросом Мак Аллистера, а Жота с помощью ван Дейка поставил точку.
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