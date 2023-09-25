Ліверпуль переграв Вест Хем у важливому матчі 6 туру АПЛ. Дивіться відео голів і огляд поєдинку на "Футбол 24".

Вест Хем у цьому сезоні справляє хороше враження, але зупинити грандів не може. Після поразки від Ман Сіті трапилася невдача на полі Ліверпуля.

Забарний з невдалим виступом поступився Де Дзербі, Ліверпуль дотиснув Вест Хем

Салах відкрив рахунок з пенальті, а перед тим сам його і заробив. Вест Хем до перерви нав'язував боротьбу та зрівняв рахунок зусиллями Боуена.

Однак у другому таймі "червоні" здобули перемогу. Нуньєс скориставши класним закиданням Мак Аллістера, а Жота з допомогою ван Дейка поставив крапку.