Ліверпуль – Вест Хем – 3:1 – відео голів і огляд матчу
14:15 - Читать на русском
Ліверпуль переграв Вест Хем у важливому матчі 6 туру АПЛ. Дивіться відео голів і огляд поєдинку на "Футбол 24".
16’ Мохамед Салах
60’ Дарвін Нуньєс
85’ Діогу Жота
Джаррод Боуен 42’
16’ Мохамед Салах
42’ Джаррод Боуен
60’ Дарвін Нуньєс
85’ Діогу Жота
Вест Хем у цьому сезоні справляє хороше враження, але зупинити грандів не може. Після поразки від Ман Сіті трапилася невдача на полі Ліверпуля.
Забарний з невдалим виступом поступився Де Дзербі, Ліверпуль дотиснув Вест Хем
Салах відкрив рахунок з пенальті, а перед тим сам його і заробив. Вест Хем до перерви нав'язував боротьбу та зрівняв рахунок зусиллями Боуена.
Однак у другому таймі "червоні" здобули перемогу. Нуньєс скориставши класним закиданням Мак Аллістера, а Жота з допомогою ван Дейка поставив крапку.
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