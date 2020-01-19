Ливерпуль принимает Манчестер Юнайтед в 23 туре АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Ливерпуль – Манчестер Юнайтед.

Матч Ливерпуль – Манчестер Юнайтед начался в 18:30 по киевскому времени. Ливерпуль фантастически идет по дистанции чемпионата, потеряв лишь 2 очка за 21 матч. Единственным соперником, который не проиграл "скаузерам", остается именно Манчестер Юнайтед, который занимает 5-ю позицию АПЛ.

Ливерпуль открыл счет уже на 14-й минуте игры. После подачи Трента Александера-Арнольда с углового ван Дейк головой переправил мяч в ворота Де Хеа.

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Ливерпуль – Манчестер Юнайтед: видео гола ван Дейка: