Литва – Украина: прогноз на матч отбора Евро-2020

Литва и Украина сыграют в 5-м туре квалификации Чемпионата Европы 2020. Что говорят букмекеры – какой прогноз на матч узнавайте на "Футбол 24"

Матч, как и онлайн-трансляция Литва – Украина, стартует в 19:00 по киевскому времени. Игра состоится в Вильнюсе на стадионе ЛФФ (Литовской футбольной федерации), который вмещает всего лишь 5067 зрителей. Для обеих команд это 9-я встреча в истории. Украина побеждала Литву 5 раз, а проиграла дважды. Интересно, что последний матч против этого соперника на выезде "сине-желтые" проиграли со счетом 0:2. Было это в рамках отбора Евро-2008. В то же время, если брать только официальные матчи, то статистика команд выглядет равной – по 2 победы и поражения, а общая разница голов не в нашу пользу (4:5).

Украина готовится к Литве: Коноплянка без кондиций, Ярмоленко берет пример с Роналду, Швед проверяет нового вратаря

Прогноз на матч Литва – Украина

Сейчас немного другие времена. Украинцы возглавляют группу Европейской квалификации, уверенно обходя даже основных соперников (Португалию и Сербию). Литва же находится на последнем, 5-м месте. Неудивительно, что букмекерская контора Bwin считает Украину бесспорным фаворитом противостояния. Коэффициент на победу команды Шевченко – 1,34. Ничью букмекеры оценили в 4,4, а в победу литовцев почти не верят – каждая поставленная гривна при таком итоге умножится на 10.

Победа гостей 1:0 (коэффициент 5,25) или 2:0 (5,75) – самый популярный счет в прогнозе на матч Германия – Украина. А вот дальше идет 0:0, на который можно поставить с возможностью приумножить свои деньги на 7,25. Букмекеры не верят, что хозяева забьют – 2,6 на то, что обе сборные отметяться голами. При том, точ литовцы по одному разу поражали ворота соперников в каждом из своих предыдущих 3-х поединков отбора Евро-2020.