Литва – Україна: прогноз на матч відбору Євро-2020

Литва та Україна зіграють у 5-му турі кваліфікації Чемпіонату Європи 2020. Що кажуть букмекери – який прогноз на матч, дізнавайтеся на "Футбол 24"

Матч, як і онлайн-трансляція Литва – Україна, стартує о 19:00 за київським часом. Гра відбудеться у Вільнюсі на стадіоні ЛФФ (Литовської футбольної федерації), який вміщує всього лише 5 067 глядачів. Для обох команд це 9-а зустріч в історії. Україна перемагала Литву 5 разів, а програла двічі. Цікаво, що останній матч проти цього суперника на виїзді "синьо-жовті" програли з рахунком 0:2. Було це в рамках відбору Євро-2008. Водночас, якщо брати лише офіційні матчі, то статистика команд виглядає рівною – по 2 перемоги і поразки, а загальна різниця голів не нашу користь (4:5).

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Прогноз на матч Литва – Україна

Зараз трохи інші часи. Українці очолюють групу Європейської кваліфікації, впевнено обходячи навіть основних суперників (Португалію та Сербію). Литва ж перебуває на останньому, 5-му місці. Не дивно, що букмекерська контора Bwin вважає Україну безперечним фаворитом протистояння. Коефіцієнт на перемогу команди Шевченка – 1,34. Нічию букмекери оцінили у 4,4, а в перемогу литовців майже не вірять – кожна поставлена гривня за такого підсумку помножиться на 10.

Перемога гостей 1:0 (коефіцієнт 5,25) або 2:0 (5,75) – найпопулярніший рахунок у прогнозі на матч Литва – Україна. А ось далі йде 0:0, на який можна поставити з можливістю примножити свої гроші на 7,25. Букмекери не вірять, що господарі заб'ють – 2,6 на те, що обидві збірні відзначаться голами. Хоча литовці по одному разу вражали ворота суперників у кожному зі своїх попередніх 3-х поєдинків відбору Євро-2020.