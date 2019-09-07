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Литва – Украина: прямая трансляция послематчевой пресс-конференции Андрея Шевченко

21:05 371 Читати українською
Литва – Украина: прямая трансляция послематчевой пресс-конференции Андрея Шевченко
Андрей Шевченко / Фото УАФ

Сборная Украины уверенно разобралась с Литвой в рамках отборочного цикла Евро-2020. Смотрите прямую трансляцию послематчевой пресс-конференции Андрея Шевченко на "Футбол 24".

 
Александр Зинченко 7’
Марлос 27’
Руслан Малиновский 62’
7’ Александр Зинченко
27’ Марлос
62’ Руслан Малиновский

УАФ на своем YouTube-канале проведет прямую трансляцию послематчевой пресс-конференции главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко.

Украина разгромила Литву – блестящий матч отбора Евро-2020 укрепляет лидерство команды Шевченко

"Сине-желтые" одержали разгромную победу 3:0 в гостевом матче отбора Евро-2020 против Литвы. Сейчас сборная Украины лидирует в своей отборочной группе, набрав 13 очков. У ближайших преследователей - Люксембурга и Сербии - по 4 пункта.

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