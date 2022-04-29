"Лише розмови": Павелко відповів на заклики вручити збірній України путівку на ЧС-2022
Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко відвідав Сумщину та висловився щодо можливого подарунку для України у вигляді прямої путівки на ЧС-2022.
"Усі розмови про те, що нам можуть подарувати путівку на чемпіонат світу – це лише розмови. З іншого боку, і я вважаю, і Петраков вважає, і Ярмоленко – ми навіть не домовляючись сказали: "Нам ніяких подарунків не потрібно, ми маємо чесно заслужити це право".
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Для мене це якась надія на щасливе, мабуть, майбутнє. Що ми будемо займатися своєю улюбленою справою, виховувати наших спортсменів, футболістів. Та й інші види спорту. Що, дякуючи нашим Збройним силам України, ми все-таки маємо більш-менш тишу в нашому місті Суми. І сподіваємося на те, що ми будемо працювати і виховувати гідну спортивну молодь", – розповів Павелко у коментарі Суспільне.
Нагадаємо, збірна України має вибороти своє право на участь у чемпіонаті світу спочатку в поєдинку з Шотландією (1 червні), а у разі перемоги – в грі з Уельсом (5 червня).
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