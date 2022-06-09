У Ляказетта завершился контракт с Арсеналом, поэтому Лиону не пришлось платить за этот переход. Форвард подписал соглашение до лета 2025 года, сообщает официальный сайт "ткачей".

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Стоит заметить, что Ляказетт – воспитанник Лиона, а его продажа стала рекордной в истории клуба. 5 лет назад Арсенал заплатил за трансфер этого форварда 60 млн евро (включая бонусы). Теперь Александр будет снова выступать за свою родную команду.

В составе лондонцев Ляказетт сыграл 206 матчей (71 гол и 36 ассистов). В прошлом сезоне стал капитаном Арсенала после скандального отстранения Обамеянга.

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