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Лион хочет переманить Абидаля из Барселоны, воспользовавшись конфликтом француза с Месси

11:23 26 Читати українською
Лион хочет переманить Абидаля из Барселоны, воспользовавшись конфликтом француза с Месси
Эрик Абидаль / AS

Спортивный директор Барселоны Эрик Абидаль может получить работу во Франции.

Лион после текущего сезона потеряет своего спортдира – Флориан Морис решил перейти в Ренн. Президент "ткачей" Жан-Мишель Ола подбирает преемника Морису. Одним из вариантов стал Эрик Абидаль, информирует RMC Sport.

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Абидаль не очень комфортно чувствует себя в Барселоне. Он испортил отношения с Месси, публично заявив, что игроки приложили руку к увольнению Вальверде. Лион планирует воспользоваться этим конфликтом и предложить Эрику хороший вариант продолжения карьеры функционера.

Во Франции Абидаль имел бы возможность работать в более спокойной атмосфере рядом с бывшим партнером, а ныне исполнительным директором клуба Жуниньо Пернамбукано. Эрик играл за Лион с 2004-го по 2007-й, после чего перешел в Барселону.

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