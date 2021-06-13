Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт отсеял полузащитника из заявки на Евро, однако тот даже не думает расстраиваться.

Англия – Хорватия: болельщик упал с трибуны Уэмбли – его госпитализировали в тяжелом состоянии

Лингард собрался с компанией друзей в пабе, чтобы посмотреть матч против Хорватии. Парни мощно выполнили родной гимн, а 28-летний хавбек орал едва ли не громче всех. Сборная Англии не подвела – победа 1:0.

Добавим, что в следующем туре команду Саутгейта ждет сверхпринципиальный матч против Шотландии (18 июня).

Англия обыграла Хорватию на Евро-2020 благодаря интуиции Саутгейта – Вида и Модрич вывели на Уэмбли дряблую команду