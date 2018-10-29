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Лилль – Кан – 1:0 – видео гола и обзор матча

28 октября 00:45 29 Читати українською
Лилль – Кан – 1:0 – видео гола и обзор матча
Лилль – Кан – 1:0 / ФК Лилль

Лилль в матче 10 тура Лиги 1 дома победил Кан. Смотрите видео гола и обзор матча.

В матче 10 тура Лиги 1 Лилль дома принимал Кан. Подопечные Кристофа Галтье одержали очередную победу и продолжают занимать 2 место в турнирной таблице чемпионата.

Лига 1: Монако сыграл вничью с Дижоном, Лилль минимально победил Кан

Автором гола стал 19-летний португалец Рафаэл Леау на 56-й минуте встречи. Кстати, он является самым молодым игроком Лилля, который забивал гол в Лиге 1.

Клуб с севера Франции после 11 туров имеет 25 очков, в Кана 11 очков и команда на 13-й строчке.

Франция. Лига 1, 11 тур

Лилль – Кан – 1:0

Гол: Леау, 56

Франция11 турЛилль Метрополь (Лилль)

Лилль - Кан: Суббота 27 октября 2018

Лилль
Матч окончен
1 : 0
Кан
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