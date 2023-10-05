По итогам предпоследнего тура чемпионата Исландии Брейдаблик забронировал за собой путёвку в квалификацию Лиги конференций на следующий сезон, несмотря на поражение – команде помог конкурент.

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"Мы почувствовали облегчение, когда добыли путёвку в еврокубки на следующий сезон. Всё прошедшее лето мы демонстрировали в Европе отличные выступления, нам не хватило только выносливости, физической силы и, возможно, морального духа, чтобы показывать результаты на обоих фронтах. Легче сказать, чем сделать. Также Лига не шла нам навстречу: в других чемпионатах Европы матчи участников еврокубков переносятся, у нас почему-то нет. Помимо этого перелёты и переезды были непростыми: мы не можем путешествовать на выездные матчи как богачи. Было непросто.

Заря? Я согласен со всем, что сказал Оскар. Мы получим более четкое представление о сопернике позже. Но мы уважаем Зарю: она постоянно играет в Европе и уже успела сыграть вничью с Гентом. Мы готовимся выложиться на максимум, чтобы добиться хороших результатов", – цитирует Гуннлаугссона Fotbolti.

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