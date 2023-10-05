За підсумками передостаннього туру чемпіонату Ісландії Брейдаблік забронював за собою путівку в кваліфікацію Ліги конференцій на наступний сезон, незважаючи на поразку – команді допоміг конкурент.

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"Ми відчули полегшення, коли здобули путівку в єврокубки на наступний сезон. Усе минуле літо ми демонстрували в Європі чудові виступи, нам забракло лише витривалості, фізичної сили і, можливо, морального духу, щоб показувати результати на обох фронтах. Легше сказати, ніж зробити. Також Ліга не йшла нам назустріч: в інших чемпіонатах Європи матчі учасників єврокубків переносяться, у нас чомусь ні. Крім цього, перельоти і переїзди були непростими: ми не можемо подорожувати на виїзні матчі як багатії. Було непросто.

Зоря? Я згоден з усім, що сказав Оскар. Ми отримаємо більш чітке уявлення про суперника пізніше. Але ми поважаємо Зорю: вона постійно грає в Європі і вже встигла зіграти внічию з Гентом. Ми готуємося викластися на максимум, щоб домогтися гарних результатів", – цитує Гуннлаугссона Fotbolti.

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