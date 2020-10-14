Лига наций, дивизион C, 4-й раунд

Беларусь – Казахстан – 2:0

Голы: Яблонский, 36, Юзепчук, 90 + 3

Греция – Косово – 0:0

Эстония – Армения – 1:1

Голы: Сапинен, 14 – Оганесян, 8

Молдова – Словения – 0:4

Голы: Ловрич, 8, Вучкич, 37 (пен.), 42, 55 (пен.)

Северная Македония – Грузия – 1:1

Голы: Алиоски, 90+3 (пен.) – Кварацхелия, 75

Удаление: Димитриевски, 68 (П)

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Сборная Беларуси дома принимала Казахстан. Хозяева сразу захватили инициативу и открыли счет. После пропущенного гола инициатива в матче перешла к гостям, но белорусы сумели удержать напор. Перед финальным свистком хозяева удвоили преимущество.

Эстония и Армения сумели обменяться быстрыми голами, после чего динамика игры погасла. Соперники не рисковали, что и призвело к результативной ничьей.

Молдова в родных стенах не смогла ничего противопоставить словенцам. Гости еще до перерыва отгрузили оппонентам три мяча, а во втором тайме добили соперника четвертым голом. Героем встречи стал хавбек Харис Вукич, который отметился хет-триком. В составе словенцев весь матч провел полузащитник Динамо Беньямин Вербич, который заработал пенальти для своей команды перед вторым голом.

В других встречах Северная Македония на последних минутах вырвала ничью в Грузии, Греция и Косово голов не забивали.

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