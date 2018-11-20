Лига наций: Словения с Вербичем расписала ничью с Болгарией и вылетела в дивизион D, Норвегия уверенно одолела Кипр

Состоялись матчи 6-го тура в дивизионе С группа 3. Словения с Вербичем поделила очки с Болгарией, Кипр в родных стенах уступил Норвегии.

Болгария дома сыграла вничью со сборной Словении. В первом тайме команды голов не забили. Больше возможностей для взятия ворот было в хозяев, однако организованная оборона и уверенные действия голкипера словенцев не позволяли открыть счет.

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На еватори второго тайма сборная Болгарии открыла счет в поединке усилиями Иванова, который нанес точный удар после ассист Попова. Словенцам удалось ответить через 7 минут. Зайц забил гол на 75-й минуте и восстановил паритет во встрече. В последние 15 минут команды не смогли забить в матч закончился ничьей 1:1. Болгария набрала 11 пунктов и занимает 2 место в группе, Словения – аутсайдер квартета. У сборной Вербича только 3 зачетных пункта. Словенцы вылетели в дивизион D.

В другом матче группы встречались Кипр и Норвегия. Победу без особых сверхусилий праздновали норвежцы благодаря дублю Камара. На 80 минуте киприоты остались вдесятером после удаления, однако сборная Норвегии не смогла реализовать большинство, а в конце матча составы и вовсе уравняли. Встреча завершилась уверенной победой гостей со счетом 2:0. Норвегия идет на 1 позиции с 13-ю пунктами. Таким образом, норвежцы выходят в дивизион B. Кипр с 5 очками занимает 3 место.

Лига наций, С3, 6-й тур

Болгария – Словения – 1:1

Голы: Иванов, 68 – Зайц, 75

Кипр – Норвегия – 0:2

Голы: Камара 36,48

Удаление: Cиелис, 80 – Эльюнусси, 90 (вторая желтая карточка)