Ліга націй: Мальта здолала Андорру, Сан-Маріно не програв вдруге поспіль – Монзуль вилучила гравця господарів
14 листопада пройшли поєдинки 5-го туру Ліги націй УЄФА. Звіт про матчі читайте на "Футбол 24".
Ліга націй, 5 тур
Ліга D
Група 1
Мальта – Андорра – 2:1
Голи: Гарсія, 55 (авт), Дегабріеле, 58 – Ребес, 3
Латвія – Фарерські острови – початок о 19:00
Група 2
Сан-Маріно – Гібралтар – 0:0
Вилучення: Сімончіні, 49 (Сан-Маріно)
Ліга С
Група 1
Азербайджан – Чорногорія – початок о 19:00
Кіпр – Люксембург – початок о 19:00
Ліга А
Група 3
Швеція – Хорватія – початок о 21:45
Програму ігрового дня відкривали два поєдинки у найслабшому дивізіоні. У групі 1 Мальта здобула вольову перемогу над Андоррою, хоча пропустила вже в дебюті гри. Проте, у другому таймі господарі забили двічі протягом трьох хвилин і довели матч до перемоги. Мальта набрала 8 очок та зберігає друге місце, Андорра перебуває на дні квартету з двома пунктами.
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Поєдинок Сан-Маріно – Гібралтар обслуговувала жіноча бригада арбітрів на чолі з Катериною Монзуль. На початку другого тайму українка вилучила з поля капітана господарів Сімончіні. Поєдинок завершився нульовою нічиєю, яку можна вважати успіхом для збірної Сан-Маріно, адже ця команда не програла другий офіційний матч поспіль. Сан-Маріно завершило Лігу націй з двома пунктами в активі. У Гібралтара 7 очок та перша позиція за тур до фінішу.
Відео червоної картки, яку показала Катерина Монзуль: