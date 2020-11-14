Ліга націй, 5 тур

Ліга D

Група 1

Мальта – Андорра – 2:1

Голи: Гарсія, 55 (авт), Дегабріеле, 58 – Ребес, 3

Латвія – Фарерські острови – початок о 19:00

Група 2

Сан-Маріно – Гібралтар – 0:0

Вилучення: Сімончіні, 49 (Сан-Маріно)

Ліга С

Група 1

Азербайджан – Чорногорія – початок о 19:00

Кіпр – Люксембург – початок о 19:00

Ліга А

Група 3

Швеція – Хорватія – початок о 21:45

Програму ігрового дня відкривали два поєдинки у найслабшому дивізіоні. У групі 1 Мальта здобула вольову перемогу над Андоррою, хоча пропустила вже в дебюті гри. Проте, у другому таймі господарі забили двічі протягом трьох хвилин і довели матч до перемоги. Мальта набрала 8 очок та зберігає друге місце, Андорра перебуває на дні квартету з двома пунктами.

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Поєдинок Сан-Маріно – Гібралтар обслуговувала жіноча бригада арбітрів на чолі з Катериною Монзуль. На початку другого тайму українка вилучила з поля капітана господарів Сімончіні. Поєдинок завершився нульовою нічиєю, яку можна вважати успіхом для збірної Сан-Маріно, адже ця команда не програла другий офіційний матч поспіль. Сан-Маріно завершило Лігу націй з двома пунктами в активі. У Гібралтара 7 очок та перша позиція за тур до фінішу.

Відео червоної картки, яку показала Катерина Монзуль: