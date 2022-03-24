24 марта прошли первые поединки Лиги наций в группе С за понижение в классе. Результаты узнавайте на Футбол 24.

Лига наций, плей-аут

Эстония – Кипр – 0:0

Молдова – Казахстан – 1:2

Голы: Николаеску, 45+1 – Малый, 64, Посмак, 79 (аг)

Матчи на вылет из группы С Лиги наций проходят между командами, занявшими последние строчки в своих подгруппах. Жребий свел Эстонию с Кипром и Молдову с Казахстаном. Ответные матчи запланированы на 29 марта.

Эстония в первом матче принимала Кипр. Хозяевам удалось забить дважды – на старте первого тайма и в конце второго, но голы были отменены после просмотра VAR из-за офсайда. Кроме жажды победы, эстонцев еще можно похвалить за поддержку Украины: на матче развевались сине-желтые флаги и лозунг "Слава Украине", а болельщики пели "Путин – ху*ло".

Параллельный матч в плане футбола был более насыщен. Молдова дома вышла вперед в конце первой 45-минутки благодаря голу Николаеску. Но после перерыва точный выстрел Малого и автогол Посмака подарили Казахстану победу.