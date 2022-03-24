24 березня відбулись перші поєдинки Ліги націй у групі С за пониження у класі. Результати дізнавайтесь на Футбол 24.

Ліга націй, плей-аут

Естонія – Кіпр – 0:0

Молдова – Казахстан – 1:2

Голи: Ніколаєску, 45+1 – Малий, 64, Посмак, 79 (аг)

Матчі на виліт із групи С Ліги націй відбуваються між командами, які посіли останні сходинки у своїх підгрупах. Жереб звів Естонію з Кіпром та Молдову з Казахстаном. Матчі-відповіді заплановані на 29 березня.

Естонія у першому матчі приймала Кіпр. Господарям вдалось забити двічі – на старті першого тайму і наприкінці другого, але голи були скасовані після перегляду VAR через офсайд. Окрім жаги до перемоги, естонців ще можна похвалити за підтримку України: на матчі майоріли синьо-жовті прапори й гасло "Слава Україні", а вболівальники співали "Путін – ху*ло".

Паралельний матч у плані футбол був більш насичений. Молдова вдома вийшла вперед наприкінці першої 45-хвилинки завдяки голу Ніколаєску. Та по перерві влучний постріл Малого й автогол Посмака подарували Казахстану звитягу.

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