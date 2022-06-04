Именно против Армении и Ирландии (дважды) команда Петракова сыграет последующие после Уэльса (финал отбора ЧМ-2022) июньские матчи. У хозяев большая потеря. Мхитарян завершил международную карьеру в сборной. Однако и без экс-игрока донецких Металлурга и Шахтера Армения выглядела попривлекательнее впереди на старте отчетной встречи. Защитник Бернли Натан Коллинз, ставший одним из главных виновников вылета из АПЛ, несколько раз неуверенно сыграл. В центре поля подставил Даффи, посадив на желтую партнера. А перед тем очень легко проиграл борьбу сопернику, поэтому вингер словацкого Слована Барсегян нанес первый удар в матче на 6 минуте. Голкипер Ливерпуля Келлехер справился с коварным низовым выстрелом.

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Хавбек Краснодара Сперцян получил разрезную передачу, но защитник Брайтона Даффи классно заблокировал удар с нескольких метров. Впоследствии стал брать игру на себя Каллум Робинсон. Несколько передач, с легкостью разрывающих левый край Армении. Вингер Вест Брома сначала не попал, а затем после эффектной трехходовки и его удара только последний защитник выбил мяч с линии. Кроме Робинсона, очень выделялся правый вингер Ротерхэма Огбене, пробившийся в Чемпионшип в минувшем сезоне. Техничный быстрый игрок с пасом и мозгами. Чидози еще и стандарты умело исполняет. Даффи, нередко забивавший или ассистировавший в предыдущие сезоны АПЛ именно со второго этажа, пробил не очень точно.

Гости доминируют: 70% владения мячом, 89% точности передач против 61% у потенциального аутсайдера группы. На старте Ирландия пропустила парочку атак, но впоследствии на поле долго была всего одна команда. Еще один разрезной пас из глубины. Робинсон несколько под углом, поэтому вынужден вытягивать на себя вратаря и отдавать. Огбене принял и мгновенно пробил в дальний незащищенный угол – минимальный промах. Трой Перрот, принадлежащий Тоттенхэму, но играющий в 3 английском дивизионе по арендам, очень много забивал за молодежные сборные. Решил напомнить об этом дальним крученым ударом, промахнулся.

Иногда заигрываются ирландцы и пропускают фланговые контратаки от техничных крайков Армении. Команда Капарроса вспомнила, что может кусаться в конце тайма. Не сложилось с прицелом. Хавбек Андерлехта Каллен когда-то играл за юношескую сборную Англии и мечтал о национальной команде. Классная подача воспитанника Вест Хэма, Огбене пробил над перекладиной, совсем близко к взятию ворот. Что интересно, Армения с отрывом выиграла борьбу по итогам 1 тайма. Даже в воздухе взяли больше дуэлей. В свою очередь Ирландия играет разумно, пытается не лупить бездумно издалека: по ударам 5:7 в ее пользу, а вот из пределов штрафной 2:5.

Армения снова активнее начинает тайм. Массированная атака, перевод с левого фланга на правый, наброс на вратарскую, Барсегян в жесткой борьбе не попал. На 50 минуте судьи отменяют взятие ворот. Барсегян протянул, отдал на фланг, принял и попал в девятку, но вот только передачу направо отдал несколько поздновато – офсайд. Интересный момент. Армянский полузащитник решил дважды пройти соперника на драйве под гул домашних трибун, но его дриблинг оказался слишком деревянным. Контратака? Ха, как бы не так. Сразу 4 игрока Армении и не думать не планировали пересекать даже центр поля. Следовательно, контры сегодня возможны разве что на ирландские ворота.

А вот снова неплохая позиционная атака подопечных Капарроса. Очередной крученый удар Барсегяна, снаряд просвистел совсем рядом с крестовиной. Ирландия возвращается к истокам. Опасный удар Робинсона из-за пределов штрафной. Даффи доминирует над соперником в воздухе после подачи Стивенса. Однако Ирландия почти без точных выстрелов. Один центрбек Брайтона наконец-то попал в створ ворот. Единственный сейв вратаря Армении за 65 минут может разочаровывать фанатов Ирландии, которая не проигрывала 8 матчей подряд, в частности Бельгии, Португалии и Сербии.

Лишь у Барсегяна больше ударов (4), чем у Даффи (3). Хендрик из-за пределов штрафной пробил прямо во вратаря. Огбене резко прошел по правому флангу и едва не заставил армянского защитника забить автогол. На 75-й минуте случилось маленькое чудо. Сперцян подобрал в центре поля и бахнул метров в 25 от штанги в сетку. Роналду не смог забить ирландцам в последней официальной игре (0:0), а вот армянам удалось. Пересидели бурю и ужалили, уловив тончайший намек на момент. Подача со стандарта, Эган выигрывает верх у своего же Даффи, но снаряд снова отказывается залетать после удара метров с 10.

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Армения полностью реабилитируется за унижение от Новегии (0:9) в предыдущем, пусть и товарищеском матче. Ирландия проигрывает впервые за 9 игр. В последний раз команда Кенни уступала еще 1 сентября 2021 года, также на выезде. В то же время в родных стенах ирландцы сохраняют 6-матчевую беспроигрышную серию. Напомним, Украина начнет свой путь во втором дивизионе Лиги наций 8, 11 и 14 июня. Команду Петракова ждут как раз 3 поединка с Ирландией и Арменией.

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