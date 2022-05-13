Главная команда страны временно выбрала "домом" Польшу. Поединки Лиги наций 2022/23 против Армении и Ирландии состоятся именно в дружественной соседней стране.

Свой путь в новом сезоне Лиги наций "сине-желтые" начнут с выездного поединка против Ирландии в Дублине на стадионе Авива. Далее по расписанию у Украины два домашних матча против Армении и той же Ирландии.

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Как сообщает официальный сайт УАФ , эти встречи (11 и 14 июня соответственно) состоятся на Муниципальном стадионе ЛКС в польском городе Лодзь. Арена вмещает 5700 зрителей. Провести матчи в Польше было идеей Александра Петракова, который в этом же городе (правда, на стадионе Видзева) выиграл финальный матч ЧМ-2019 U-20 против Южной Кореи.

После двух домашних противостояний Украину ждут выездные матчи с Шотландией и Арменией. Будет завершаться кампания Лиги наций в сентябре поединком против шотландцев номинально дома. Победитель группы поднимется в Лигу А, а аутсайдер перейдет в Лигу С.