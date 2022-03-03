О прощании со сборной Армении Генрих написал в Instagram.

"Дорогие друзья. Помню, когда я впервые надел футболку национальной сборной. Это было в товарищеском матче против Панамы, и мой первый гол за сборную, в отборочном матче чемпионата мира против Эстонии. Для меня была честь играть за свою нацию в течение последних 15 ти лет, а, тем более, честь быть капитаном на протяжении последних 6-ти лет.

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После 95-ти матчей за сборную, упорной работы, страсти и беспрецедентных взлетов и падений, я решил завершить свою международную карьеру в сборной Армении. Пришел к такому решению после моей последней игры против Германии в ноябре. Считаю, что настало правильное время. Я дал все, что я мог дать своей сборной. Поэтому в ближайшие годы я буду полностью сосредоточен на клубной карьере.

Всегда буду благодарен каждому человеку, который меня поддерживал, который меня тренировал, с кем я играл и способствовал моему развитию как футболиста и как личности. Удачи моей сборной! Навсегда ваш, Генрих", – написал полузащитник.

В футболке национальной сборной Армении 33-летний хавбек дебютировал в 2007 году. Генрих сыграл за Армению 95 матчей, забил 32 гола и отдал 25 ассистов. На клубном уровне Мхитарян выступал за Пюник, Металлург Донецк, Шахтер, Боруссию Дортмунд, Арсенал, Манчестер Юнайтед и Рому.

К слову, сборная Армении станет соперником Украины в Лиге наций. Соответственно, главная звезда Армении против "сине-желтых" уже не сыграет.

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